Sneijder is recordinternational: wie gingen hem voor?

131 interlands: Wesley Sneijder (record op 9 juni 2017)

In een oefeninterland tegen Portugal op koninginnendag 2003 debuteerde Sneijder net als Arjen Robben in Oranje. De spelmaker groeide uit tot een van de grote namen bij het Nederlands elftal en werd op het WK van 2010 gedeeld topscorer (vijf goals). Afgelopen zondag viel Sneijder in voor Davy Klaassen en evenaarde daarmee Edwin van der Sar met 130 interlands. Tegen Luxemburg speelde de geboren Utrechter zijn 131e interland. Sneijder is de tiende, nieuwe recordinternational van Oranje.

130 interlands: Edwin van der Sar (record op 25 juni 2006)

Van der Sar stond 130 interlands onder de lat bij het Nederlands elftal en was tot vrijdagavond recordhouder. Hij maakte deel uit van Oranje tussen 1994 en 2008 en speelde van alle internationals veruit de meeste minuten: 11.463. De huidige algemeen directeur van Ajax speelde op zeven eindtoernooien met het Nederlands elftal, maar won in tegenstelling tot Sneijder nooit een medaille.

112 interlands: Frank de Boer (record op 15 november 2000)

De Boer was de eerste speler in de geschiedenis van Oranje die de grens van honderd interlands passeerde. De verdediger kwam uiteindelijk tot 112 duels tussen 1990 en 2004. Liefst 71 maal was De Boer aanvoerder van Oranje, nog altijd een record. In 2010 was hij assistent-trainer onder Bert van Marwijk bij Oranje dat de finale haalde op het WK in Zuid-Afrika.

84 interlands: Aron Winter (record op 29 juni 2000)

Als bankzitter maakte Winter onderdeel uit van het Nederlands elftal dat EK werd in 1988. De middenvelder kwam tot 84 interlands. Liefst 34 daarvan speelde hij als invaller. Alleen pinchhotter Pierre van Hooijdonk kwam vaker als wisselspeler binnen de lijnen bij Oranje. Winter verbrak het record van Ruud Krol in zijn laatste interland. Dat was de verloren halve finale van het EK 2000 tegen Italië.

83 interlands: Ruud Krol (record op: 22 mei 1979)

Krol maakte onderdeel uit van het Ajax dat in de jaren 70 drie keer de Europacup I wist te winnen. De linksback speelde meer dan 300 duels in Amsterdam en was tussen 1968 en 1983 goed voor 83 interlands. Hij maakte de verloren WK-finales van 1974 en 1978 mee. In 1979 loste Krol Puck van Heel na dik veertig jaar af als recordhouder.

64 interlands: Puck van Heel (record op: 2 mei 1937)

Het record van Van Heel bleef langer staan dan welk interlandrecord dan ook bij Oranje. Tussen 1925 en 1938 speelde de middenvelder uit Rotterdam 64 duels voor het Nederlands elftal. In 1937 nam Van Heel het record over van Dénis en dat bleef maar liefst 42 jaar staan.

56 interlands: Harry Dénis (record op 25 oktober 1925)

Dénis werd de vierde Nederlander die zich recordhouder mocht noemen. De rechtsback, die bijna 300 wedstrijden in actie kwam voor het Haagse HBS, speelde tussen 1919 en 1930 in totaal 56 interlands.

31 interlands: Bok de Korver (record op 2 april 1911)

De Korver kwam zijn hele carrière uit voor Sparta. Hij speelde meer dan 300 duels voor de club uit Rotterdam en werd vijf keer landskampioen. Tussen 1905 en 1913 was de verdediger international. Dat leverde De Korver 31 interlands op en in 1911 passeerde hij zijn voorganger (Reinier Beeuwkes) als recordinternational. De verdediger hield het record twaalf jaar vast.

19 interlands: Reinier Beeuwkes (record op 12 april 1909)

Ruim twee jaar na het eerste interlandrecord werd Beeuwkes de nieuwe recordhouder. De geboren Hagenees was de allereerste doelman in het Nederlands elftal. Beeuwkes speelde voor HVV Quick en DFC en kwam in zijn carrière tot negentien interlands.

9 interlands: Ben Stom (record op 1 april 1907)

De verdediger was de eerste speler met een interlandrecord voor Nederland. Tussen 1905 en 1908 speelde Stom de eerste negen interlands (zeven tegen België en twee tegen Engeland) in de geschiedenis van het Nederlands elftal. Hij ging de boeken in als de eerste Nederlandse international die een eigen doelpunt maakte. Stom kwam in zijn carrière uit voor CVV Velocitas en HFC Haarlem.