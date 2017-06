Waterpolosters nipt onderuit in kwartfinales World League

Oranje kan nu nog hoogstens vijfde worden bij het prestigieuze toernooi in China.

Na een zege op Japan, en twee verliespartijen tegen Rusland (na strafworpen) en de Verenigde Staten, eindigde Nederland op de derde plaats in groep A.

Daardoor wachtte in de kwartfinales Hongarije, de nummer twee uit groep B. Oranje verloor begin vorig jaar ook van de Hongaarse vrouwen in de EK-finale in Belgrado (7-9).

Nederland is nog niet klaar in China. Oranje speelt tegen de verliezer van het duel tussen de VS en Australië. Mocht de equipe van Havenga dat duel weten te winnen dan rest een wedstrijd om plaats vijf.

De superfinale van de World League geldt als de generale repetitie voor het WK, dat 16 juli begint.