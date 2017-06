Deschamps wil 'kalm en bescheiden' Frankrijk zien in topper tegen Zweden

"We zijn kalm, maar we moeten ook bescheiden blijven. Zeker na onze thuiswedstrijd tegen Zweden", zei de 48-jarige oud-international donderdag tijdens de persconferentie in de Friends Arena.

"We mogen niet gaan denken dat we er al zijn. We vertrouwen op onze kwaliteiten, maar moeten waakzaam blijven."

Het nog ongeslagen Frankrijk leidt in groep A met dertien punten, gevolgd door Zweden (tien punten), Bulgarije (negen) en Nederland (zeven).

Lloris

Frankrijk won eerder in de kwalificatiereeks thuis moeizaam met 2-1 van Zweden. Door goals van Paul Pogba en Dimitri Payet werd in de tweede helft een 0-1 achterstand weggepoetst.

Voor doelman Hugo Lloris is dat een extra reden om niet te makkelijk over de uitwedstrijd in Stockholm te denken.

"Ik was toen verrast door het snelle spel van Zweden'', blikte de keeper van Tottenham Hotspur terug. "Het bleek vooral een erg sterk collectief te zijn."

Het afscheid van Zlatan Ibrahimovic bij de nationale ploeg is in de ogen van Lloris goed uitgepakt voor Zweden. "Vroeger was vrijwel alles afgestemd op hun vedette, maar nu hij er niet meer bij is, kan Zweden ook andere kwaliteiten laten zien. We houden rekening met een heel zware avond."

Ongeslagen

Oranje speelt vrijdag in dezelde poule A thuis tegen Luxemburg. Bulgarije, dat in maart met 2-0 van Nederland won, gaat op bezoek bij Wit-Rusland.

De poulewinnaar verdient het WK-ticket. De acht beste nummers twee spelen in play-offs om de vier overige plaatsen.

De interland tussen Zweden en Frankrijk begint vrijdag om 20.45 uur.

Bekijk het programma en de standen in de kwalificatie voor het WK van 2018