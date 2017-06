Verstappen hoopt te profiteren van misstap concurrentie in Canada

"We moeten alert zijn en de kansen pakken die we krijgen", zegt de Nederlander op zijn eigen website. "Hopelijk gebeurt er voor ons nog iets, je weet maar nooit."

Het circuit Gilles Villeneuve, waar de Grand Prix van Canada wordt verreden, hoort niet tot de favoriete circuits van Verstappen.

"Er zijn hier vier chicanes, maar ik houd meer van lange, snelle bochten, zoals op Spa-Francorchamps", zegt de 19-jarige coureur. "Als je bij de laatste chicane de kerbstones verkeerd neemt, ga je natuurlijk de muur in. Al stelt het weinig voor vergeleken met Monaco."

"Mijn vader vindt het een supercircuit. Ik vind het wel oké, maar niet erg bijzonder. Er is niet iets waar ik van sta te springen."

Monaco

Op het stratencircuit van Monaco eindigde Verstappen eind vorige maand op de vijfde plaats. Door een slecht gekozen strategische pitstop reed hij toen bijna de hele race achter de feiten aan.

"Na Monaco heb ik niet zo veel aan het racen gedacht en heb ik vooral tijd doorgebracht met vrienden en familie", zegt Verstappen. "Hier in Canada kunnen we weer proberen om het beter te doen."

Vijfde plaats

De Nederlander weet dat een grote motorupdate voor de RB13 er in Canada nog niet in zal zitten. Hij verwacht daarom dat normaal gesproken de vijfde plaats achter Ferrari en Mercedes het hoogst haalbare is.

"Met alle kleine aanpassingen wordt onze auto wel steeds beter", vertelt hij aan het AD. "En ook stabieler. Maar dan nog kampen we met gebrek aan snelheid op de rechte stukken. Dat is het hele seizoen al de kwestie en dat verander je niet zomaar even."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada is zaterdag, een dag later is de race. Vrijdag staan de eerste en de tweede vrije training op het programma.