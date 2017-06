Alonso hakt in september knoop door over toekomst bij McLaren

Dat vertelde de tweevoudig wereldkampioen op de persconferentie voor de Grand Prix van Canada die komend weekend wordt gereden.

"We moeten weer mee kunnen gaan doen voor de overwinning", vindt Alonso, die terugkeert van een uitstapje naar de Indy 500. "Als we voor september gaan winnen, maakt dat mijn beslissing zeker een stuk eenvoudiger."

Alonso kwam in 2015 naar McLaren, maar haalde er nooit een podiumplaats. Dit seizoen wacht de renstal na zes Grand Prixs zelfs nog altijd op de eerste WK-punten.

Prioriteit

"De Formule 1 heeft nog steeds mijn prioriteit, maar dan moet er wel wat veranderen", vindt de voormalig coureur van Renault en Ferrari, die in 2005 en 2006 de wereldtitel pakte.

"Als je niets ziet veranderen en na drie jaar nog steeds niet in een competitieve auto rijdt, dan is het misschien tijd om het over een andere boeg te gooien."

Of Alonso ook daadwerkelijk vertrekt als een overwinning de komende maanden uitblijft, liet hij in het midden. "Je kunt nu nog niet honderd procent zeker zijn over een beslissing die je pas in september gaat nemen. Ik heb daar nog niet over nagedacht."

De 35-jarige Spanjaard vertelde eerder al niet te verwachten dat de punten er komend weekend gaan komen op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Voor eind september staan er nog zeven andere races op het programma.