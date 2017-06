Halep en Ostapenko plaatsen zich voor finale Roland Garros

Halep versloeg haar Tsjechische tegenstandster met 6-4, 3-6 en 6-3. Ostapenko had op haar twintigste verjaardag eveneens drie sets nodig om de Zwitserse Bacsinszky te verslaan: 7-6 (4), 3-6 en 6-3.

Voor Halep is het de tweede keer dat ze in de eindstrijd staat in Parijs. In 2014 greep ze net naast de titel omdat Maria Sharapova haar in drie sets versloeg. De Roemeense wacht mede daardoor nog altijd op haar eerste Grand Slam-titel.

Halep heeft niet alleen de toernooizege, maar ook de eerste plaats op de wereldranglijst in het vizier. Bij winst in de finale op Ostapenko lost ze Angelique Kerber af als mondiale nummer één. De Duitse werd op Roland Garros al in de openingsronde uitgeschakeld.

Pliskova was ook in de race om de nieuwe nummer één te worden. De huidige nummer drie van de wereld had daarvoor de finale moeten halen. Serena Williams, die de tweede plaats bezet, is er vanwege haar zwangerschap niet bij in Parijs.

Vakkundig

Een vroege break in de derde game was voor de 25-jarige Halep genoeg om de eerste set binnen te halen. In de tweede set leverde ze zelf op 2-3 haar service in, waarna Pliskova de partij in evenwicht bracht.

In de beslissende set plaatste Halep met een prachtige passeerslag in de vierde game de eerste break (3-1). Pliskova brak in de zevende game terug, maar leverde daarna direct weer haar eigen service in. Halep maakte het vervolgens vakkundig af.

De eveneens 25-jarige Pliskova, die vorig jaar nog in de finale van de US Open stond, produceerde in de hele partij maar liefst 55 onnodige fouten. Halep maakte er slechts veertien.

Verjaardag

Met Ostapenko en Bacsinszky stonden in Parijs twee tennissters tegenover elkaar die toevallig allebei jarig waren. Bacsinszky vierde donderdag haar 28e verjaardag, Ostapenko is acht jaar jonger.

Voor Ostapenko is het de eerste keer dat ze de finale van een Grand Slam-toernooi bereikt. Vorig jaar werd ze op het gravel in de Franse hoofdstad al in de eerste ronde uitgeschakeld. Op de wereldranglijst bezet ze de 47e plaats.

Bacsinszky strandde vorig jaar in de kwartfinale van Roland Garros. Ze verloor daarin toen van Kiki Bertens. De Zwitserse, de nummer 31 van de wereld, schopte het in 2015 net als dit jaar tot de laatste vier in Parijs. Een Grand Slam-finale speelde ze echter nog nooit.

Onwennig

Bacsinszky gold door haar ranking en ervaring als favoriete voor een finaleplaats. De Zwitserse heeft al vier WTA-titels op zak, terwijl Ostapenko nog wacht op haar eerste toernooizege.

De Letse begon ook nog eens nerveus en leverde op het Court Philippe Chatrier meteen haar service in. Dat deed ze in het vervolg van de eerste set nog twee keer, terwijl ook Bacsinszky drie keer werd gebroken. In de tiebreak maakte de Letse met haar kenmerkende harde forehand het verschil.

Het bleef ook daarna breaks regenen. Bacsinszky trok de stand gelijk door de tweede set te winnen, maar Ostapenko besliste de partij door in de derde set constant de aanval te zoeken. Ze nam een 5-3 voorsprong, waarna ze een game later op de service van Bacsinszky de overwinning veiligstelde.

Ostapenko is de jonge Grand Slam-finalist sinds Caroline Wozniacki. De Deense haalde in 2009 de eindstrijd van de US Open, die ze verloor van Kim Clijsters.

De finale bij de vrouwen wordt zaterdag om 15.00 uur gespeeld. Een dag later strijden de mannen om de titel in het enkelspel.