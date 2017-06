Advocaat kiest tegen Luxemburg voor De Vrij en Hoedt als centraal duo

Dat maakte de bondscoach donderdag bekend op zijn persconferentie. De Vrij speelde in september 2015 tegen Turkije zijn laatste interland. Door veelvuldig blessureleed kwam hij niet meer in actie bij Oranje.

Wesley Sneijder begint tegen Luxemburg in een centrale rol op het middenveld. De 32-jarige middenvelder speelt vrijdag zijn 131e interland voor Oranje, waardoor hij zich ten koste van Edwin van der Sar kroont tot recordinternational.

"Tegen een ploeg als Frankrijk kan ik hem ook nodig hebben op de linkerflank", legde Advocaat uit. "Maar tegen de Bulgaren vond ik dat Oranje veel creativiteit op het middenveld miste. Daar moet Wesley voor zorgen."

​Robben

Arjen Robben is normaal gesproken fit genoeg om te starten. De 33-jarige aanvaller hervatte donderdag de training na maagklachten die hem woensdag nog aan de kant hielden.



Kevin Strootman mag ook weer beginnen, al is het Advocaat opgevallen dat de middenvelder bezig is met een matige kwalificatiereeks. Hij was schuldig aan een tegentreffer tegen Zweden en speelde op bezoek bij Bulgarije erg ongelukkig.

"Kevin is een intelligente speler, die pakt het wel op", stelde de opvolger van Danny Blind die voorlopig geen gebruik maakt van prestatiemanager Peter Blangé bij de KNVB.

"Wie is dat", antwoordde hij op de vraag of hij overleg heeft gehad met de oud-volleyballer.

Verschil

De tweede eindklassering in poule A is voorlopig het grootste doel van Oranje, na vijf groepsduels met slechts zeven punten. De achterstand op de huidige nummer twee Zweden bedraagt drie punten.

Als het allemaal een beetje meezit voor Nederland in Rotterdam en Stockholm, is dat verschil vrijdagavond weggewerkt. Zweden moet het vrijdag namelijk thuis opnemen tegen Frankrijk, de koploper in de groep.

Acht van de negen nummers twee van de kwalificatiepoules strijden in de play-offs om vier tickets voor de mondiale eindronde in Rusland.

Excuses

"Ik heb ze verteld dat er nu geen excuses meer tellen", zei Advocaat daags voor zijn eerste interland van zijn derde termijn als bondscoach van Oranje . "Aan de kwaliteit van de spelers ligt het niet. Het is wel belangrijk dat ze er energie in stoppen."

"Dat kan ik een beetje stimuleren. Maar dat moet toch echt uit de jongens zelf komen. De mensen willen een Nederlands elftal zien dat er voor gaat. Op die manier kunnen we ook het publiek achter ons krijgen."

Het duel tussen Oranje en Luxemburg begint vrijdag in De Kuip om 20.45 uur en staat onder leiding van de Poolse arbiter Bartosz Frankowski.