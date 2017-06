Isle of Man TT: Oudste race ooit met structureel dodelijke ongevallen

De Isle of Man TT is een race voor motoren die wordt verreden op het eiland Man, in de Ierse Zee. Het evenement werd voor het eerst gehouden in 1907 en is daarmee de oudste ter wereld.

De race wordt niet op een circuit gehouden, maar op de openbare wegen van het eiland. Via een interval-start rijden de deelnemers één voor één het parcours af en pas als iedereen over de streep is, kan bepaald worden wie er heeft gewonnen. De Noord-Ier Joey Dunlop is met 26 overwinningen de meest succesvolle deelnemer.

De Isle of Man TT was tussen 1949 en 1976 onderdeel van het Wereldkampioenschap, maar verloor die status om veiligheidsredenen.

Ongevallen

In 1911 besloot de organisatie om de wedstrijd te verleggen naar de Snaefell Mountain Course. Het circuit werd zo’n 60 kilometer lang en bevat veel gevaarlijke plekken. Sinds dat jaar is het bijna structureel dat deelnemers overlijden rondom of tijdens de race.

Het parcours is namelijk levensgevaarlijk vanwege de vele opstakels (rotondes, trottoirbanden, stenen muren, heggen en gebouwen). Dat leverde tot dusver al 255 doden op. Sinds 1983 zijn er bij elke editie één of meerdere deelnemers om het leven gekomen. Alleen in 2001 niet, maar toen werd de race dan ook niet gehouden. In 1970 was er een recordaantal van zes dodelijke slachtoffers.

De Nederlandse motorcoureur Jochem van den Hoek (28) kwam woensdag, net als Bonner, om het leven na een crash. In 1999 was Bernadette Bosman de eerste Nederlandse die verongelukte.