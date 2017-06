Nadal is terug: 'Hij martelt tegenstanders vanaf het eerste punt'

"Ik wist echt niet wat ik moest beginnen", zei de Fransman Benoit Paire na zijn kansloze nederlaag (6-1, 6-4 en 6-1) tegen Nadal in de eerste ronde op Roland Garros. De 31-jarige Spanjaard maakte op weg naar de finale al zes tegenstanders radeloos en verloor slechts 29 games.

De Nederlander Robin Haase was het slachtoffer van Nadal in de tweede ronde. "Ik wist eigenlijk van tevoren al dat het een vrij kansloze missie zou worden. Niemand is zo goed op gravel als hij", aldus de 29-jarige Hagenaar.

Haase was blij dat hij nog acht games wist te pakken tegen de Spanjaard. Het tekent de suprematie van Nadal. "Iedere bal die ik sloeg moest goed zijn, want tegen Nadal sta je voortdurend onder druk", zei Haase. "Ik heb geprobeerd om me daarop voor te bereiden, maar dat is niet te doen. Hij bepaalt wat er gebeurt op de baan. Als Nadal fit is wint hij dit toernooi ieder jaar."

Blessures

Daar snijdt Haase een gevoelig punt aan, want fit was Nadal niet altijd de laatste jaren. En dat is nog mild uitgedrukt. Het werktennis van de mondiale nummer vier eiste zijn tol en zorgde al voor diverse knieproblemen en een polsblessure, die hem vorig jaar dwong tot opgave in de derde ronde van Roland Garros.

Kenners begonnen openlijk te twijfelen of de voormalig nummer één van de wereld ooit nog zijn oude niveau zou halen. Velen schreven hem zelfs al af. Het tergde de Mallorcaan, die zijn seizoen in 2016 al half oktober beëindigde en vrijwel direct begon te trainen voor de toernooien van 2017.

"Hij heeft het langste voorseizoen ooit gehad", vertelde Nadals coach Carlos Moya in Parijs over de twee maanden lange trainingsperiode van zijn pupil eind vorig jaar. "Dat is zeker een van de redenen dat hij nu weer zo veel succes heeft."

Moya maakt sinds eind 2016 deel uit van het coachingsteam van Nadal, dat al achttien jaar onder leiding staat van zijn oom en oud-prof Toni Nadal. "Toen ik hem de laatste weken van 2016 zag, wist ik dat hij weer hongerig was om te winnen en volledig fit was om wedstrijden te spelen. We hebben het hier over een van de beste spelers ter wereld, dus met die voorwaarden kon het niet anders dan dat de resultaten vroeg of laat zouden komen."

Gravelseizoen

De resultaten kwamen snel, want al op de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van 2017, haalde hij de finale. Daarin moest Nadal nipt zijn meerdere erkennen in eeuwige rivaal Roger Federer, maar het vertrouwen was volledig terug. Een zeer succesvol gravelseizoen volgde, met titels in Monte Carlo (tiende keer), Barcelona (tiende keer) en Madrid. Alleen in Rome verloor hij in de kwartfinales van Dominic Thiem.

Moya, zelf winnaar van Roland Garros in 1998, zal in 2018 hoofdcoach van Nadal worden, omdat oom Toni dan een stap terug doet. In de eerste helft van 2017 schaafden ze nog samen aan de backhand en de service van Nadal.

De 40-jarige Moya omschrijft Nadal als een echt trainingsbeest. "De grootste uitdaging voor mij als coach is om hem af te remmen en van de baan te houden. Ik probeer ervoor te zorgen dat zijn trainingen kort en intens zijn, omdat hij nu toch wat ouder is. Soms lukt me dat niet. Hij houdt ervan om lang en veel te trainen."

Aanvallender

Raemon Sluiter maakte twaalf jaar geleden de opkomst van Nadal mee, toen hij zelf aan de laatste jaren van zijn profloopbaan bezig was. "Ik had niet verwacht dat hij zo goed zou terugkomen, maar zulke grote spelers moet je nooit afschrijven. Je zag het aan Pete Sampras, die op zijn oude dag ook nog even de US Open won", aldus de Rotterdammer.

De 38-jarige Sluiter, nu coach van Kiki Bertens, ziet dat Nadal nu aanvallender speelt dan voor zijn polsblessure. "Hij probeert nu dominanter te zijn op de baan door zijn machtige forehand nog meer in stelling te brengen. Vroeger won hij nog wel eens een wedstrijd door vooral zware spinballen te spelen, dat doet hij nu veel minder. Zo spaart hij ook zijn lichaam, want de punten worden korter."

De voormalige nummer 46 van de wereld, die in 2006 zijn enige wedstrijd tegen Nadal verloor, denkt dat de Spanjaard daarom nog wel een paar jaar op het hoogste niveau meekan. "Als hij wat minder toernooien gaat spelen en goed voor zijn lichaam zorgt, kan dat zeker. Hij is nog maar 31."

Bizar

De dominantie van Nadal op gravel sinds 2005 noemt Sluiter 'bizar'. "Als we over dertig jaar terugkijken, kunnen we ons echt niet meer voorstellen hoe het iemand ooit gelukt is om in deze tijd, met ook spelers als Roger Federer en Novak Djokovic, misschien wel elf of twaalf keer Roland Garros te winnen. Dat gaat niemand hem nadoen. Het is de grootste uitdaging in het tennis op dit moment: een wedstrijd spelen tegen Nadal op gravel."

Of Nadal de beste speler ooit is? Sluiter: "Dan kies ik toch voor Federer, hij is toch een completere speler. Nadal is wel de beste 'competitor' ooit. Met zijn kracht en intensiteit martelt hij zijn tegenstanders altijd van het eerste tot het laatste punt."

Zondag kan Nadal historie schrijven door als eerste tennisser in het professionele tijdperk tien keer hetzelfde Grand Slam-toernooi te winnen. Sluiter twijfelt er niet aan dat dat gaat lukken. "Zeker in een wedstrijd om drie gewonnen sets gaat niemand van hem winnen."