Robben ontbreekt met maagklachten op eerste training Advocaat bij Oranje

De aanvaller van Bayern München is met maagklachten in het spelershotel achtergebleven. Volgens een woordvoerder van Oranje is de kans groot dat de aanvaller vrijdag gewoon tegen Luxemburg in actie kan komen. Alle andere 22 spelers doen wel mee aan de training.

Aanvankelijk zou Advocaat dinsdagavond zijn eerste training leiden, maar die oefensessie werd geschrapt. Oranje bereidt zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg, vrijdag in De Kuip.

Advocaat begint aan zijn derde termijn als bondscoach. De Hagenaar had Oranje eerder van 1992 tot en met 1994 en tussen 2002 en 2004 onder zijn hoede.

Advocaat is de opvolger van de in maart ontslagen Danny Blind. Na een lange zoektocht kwam de KNVB bij de 69-jarige trainer uit, die zondag zijn laatste wedstrijd bij de Turkse club Fenerbahçe coachte. Eerder in het seizoen had Advocaat zijn baan als assistent van Blind nog opgezegd om in Istanbul aan de slag te kunnen gaan.

Grim

Interim-trainer Fred Grim nam vorige week de oefenduels met Marokko (1-2 zege) en Ivoorkust (5-0 winst) voor zijn rekening. Grim keert terug naar zijn oude functie van assistent, naast de nieuw aangestelde Ruud Gullit.

Het duel tussen Oranje en Luxemburg begint vrijdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Poolse arbiter Bartosz Frankowski.