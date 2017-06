Alles over GP Canada: 'Strijd tussen Vettel en Hamilton mooi om te zien'

Hamilton werd in Monaco zevende en zag Vettel (die won) uitlopen in de WK-stand. De Duitser van Ferrari heeft nu een voorsprong van 25 punten op de Brit. Hamilton kan bogen op goede prestaties in Canada. Hij was de laatste twee jaar met zijn Mercedes de beste in Noord-Amerika.

Vorig jaar won Hamilton vanaf pole position, voor Vettel en Valtteri Bottas. Max Verstappen kwam over de finish als vierde. Dit seizoen behaalde de jonge Nederlander alleen in China een podiumplaats (derde).

De Grand Prix van Canada staat sinds 1967 op het kalender en wordt sinds 1982 in Montreal gehouden. In 1975, 1987 en 2009 werd er geen Canadese GP verreden. In 2011 lag de race ruim twee uur stil vanwege hevige regenval. Jenson Button won destijds, ondanks het feit dat hij zes keer een pitstop maakte.

Circuit: Circuit Gilles Villeneuve

Aantal rondes: 70

Lengte circuit: 305,270 km

Afstand per ronde: 4,361 km

Aantal bochten: 15

Recordwinnaar: Michael Schumacher, (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004)

Ronderecord: Rubens Barrichello (Ferrari, 2004): 1.13,622

Laatste vijf winnaars:

2016: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2014: Daniel Ricciardo (Oos, Red Bull)

2013: Sebastian Vettel (Dui, Red Bull)

2012: Lewis Hamilton (GB, McLaren-Mercedes)

De top tien van vorig jaar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:31.05,396

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +5,011

3. Valtteri Bottas (Williams) +46,422

4. Max Verstappen (Red Bull) +53,020

5. Nico Rosberg (Mercedes) +1.02,093

6. Kimi Raikkonen (Ferrari) +1.03,017

7. Daniel Ricciardo (Red Bull) +1.03,634

8. Nico Hulkenberg (Force India) +1 ronde

9. Carlos Sainz (Toro Rosso) +1 ronde

10. Sergio Perez (Force India) +1 ronde

Oud-coureur Giedo van der Garde deed mee aan de race in 2013, maar de Nederlander haalde de finish niet vanwege een aanrijding met de Duitser Nico Hulkenberg. Die editie werd gewonnen voor Vettel. Van der Garde tipt toch weer Hamilon als favoriet voor komende zondag.

"Het is een circuit dat hem erg ligt. Vooral de laatste paar jaren, maar eigenlijk zijn hele carrière al gaat het goed in Canada. Ik verwacht daarom zeker dat hij voor de overwinning gaat strijden."

"Het is ook een circuit dat steeds sneller en beter wordt. Het is een stratenciruit dat verder niet veel gebruikt wordt voor andere races. Er zijn veel langzame bochten, het is belangrijk om zo laat mogelijk te remmen. Je hebt eigenlijk heel weinig snelle bochten. Je hebt ook veel lange rechte stukken, waardoor de snelheid van de motor ook belangrijk is."

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei onlangs dat Mercedes eigenlijk het hele seizoen al de grip eigenlijk kwijt is. "We moeten niet vergeten dat ze wel een paar overwinningen hebben gehaald", stipt Van der Garde aan. "Ze staan nu tweede en derde in de WK-stand. Ik denk dat Ferrari vooral dankzij de nieuwe regels dit jaar een grote inhaalslag heeft gemaakt."

"Dat vind ik alleen maar leuk, want anders was het alleen maar de strijd tussen twee coureurs van Mercedes. Nu gaat het tussen twee teams. Ik denk dat het voor de sport beter is. Het is ook goed voor Ferrari, dat ze weer een auto hebben die kan winnen. Vettel is natuurlijk ook heel sterk dit jaar."

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, gaf aan dat zijn renstal het moeilijk gaat krijgen in de aankomende races, waaronder in Canada. Van der Garde voorspelt ook dat Verstappen genoegen moet nemen met een plek achter mannen als Vettel, Hamilton en Bottas.

"Het kan daar nog wel eens spoken met het weer. Als het gaat regen kan Verstappen zeker meestrijden om het podium. Als het droog is, denk ik dat dat heel erg moeilijk wordt. Daar heb je goede 'engine power' voor nodig. De motoren van Ferrari en Mercedes zijn gewoon een stuk beter dan die van Red Bull."

"Verstappen draait tot dusver een goed seizoen. Zeker de afgelopen twee kwalificaties, in Barcelona en Monaco, vond ik hem echt heel goed. Hij is solide en als hij er een keer niet goed bij kan komen, dan pakt hij gewoon netjes zijn puntjes. Hij kan altijd een keer mazzel hebben als Mercedes en Ferrari elkaar aanraken, zoals vorig jaar in Barcelona, zodat hij dan misschien een keer kan winnen. Op dit moment is Red Bull gewoon het derde team."

"Het is wel een leuk en spectaculair seizoen. Vooral de strijd tussen Vettel en Hamilton is mooi om te zien. Twee verschillende auto's, maar die gasten zitten zo dicht bij elkaar. Ze moeten echt strijden om het perfecte rondje in de kwalificatie en de perfecte strategie tijdens de race."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 9 juni

16.00 uur-17.30 uur: Eerste vrije training

20:00 uur-21.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 10 juni

16.00 uur-17.00 uur: Derde vrije training

19.00 uur-20.00 uur: Kwalificatie

Zondag 11 juni:

20.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap:

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 129 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 104 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 75 punten)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari, 67 punten)

5. Danel Ricciardo (Red Bull, 52 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 45 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 34 punten)

8. Carlos Sainz (Toro Rosso, 25 punten)

9. Felippe Massa (Williams, 20 punten)

10. Esteban Ocon (Force India, 19 punten)

Constructeurs:

1. Ferrari (196 punten)

2. Mercedes (179 punten)

3. Red Bull (97 punten)

4. Force India (53 punten)

5. Toro Rosso (29 punten)

6. Williams (20 punten)

7. Renault (14 punten)

8. Haas (14 punten)

9. Sauber (4 punten)

10. McLaren Honda (0 punten)

Volgende race: GP van Azerbeidzjan, 25 juni, Baku Street Circuit