Grim prijst 'gedisciplineerd' Oranje na overwinning op Ivoorkust

"Natuurlijk ben ik blij met de zege", begon Grim zijn verhaal voor de camera van NUsport. "De tweede fase in de eerste en tweede helft vond ik erg goed."

Oranje stond tien minuten voor rust al met 3-0 voor dankzij twee doelpunten van Joël Veltman en een penalty van Arjen Robben. Na rust breidden Davy Klaassen en Vincent Janssen de marge verder uit.

"We hebben in de discipline gespeeld, de bal laten gaan, we zijn niet in de duels gekomen, hebben kansen gecreëerd en mooie goals gemaakt", zei de interim-bondscoach. "Ik denk dat je daar heel tevreden over kan zijn."

Grim was vooral tevreden over de verdediging van Nederland. "De achterhoede speelde zeer gedisciplineerd. Dat is iets waar ik ook op hamer. Het is heel knap als je dat op dit moment kan opbrengen."

Slordig

Grim zag nog wel dat enkele punten voor verbetering vatbaar waren in het spel van zijn ploeg. "We begonnen deze wedstrijd slordig. De handelingssnelheid was te traag. Het middenveld moest korter zitten."

Komende vrijdag hervat Oranje de WK-kwalificatiecampagne met een thuiswedstrijd tegen Luxemburg. "Als we die punten nog kunnen verbeteren, dan spelen we nog een betere wedstrijd. Dat moeten we meenemen tegen Luxemburg."

Grim had na de wedstrijd direct contact met Dick Advocaat, die dinsdag begint aan zijn derde termijn als keuzeheer van Nederland.

"Ik heb Advocaat net aan de lijn gehad en die zei precies hetzelfde", grapte Grim over de stelling dat Advocaat niet meer hoeft te komen.