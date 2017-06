Knaven zegt dat Hammer Series plek op wielerkalender verdient

"Het is kort, het is snel, het is mooi om naar te kijken. Dat heeft het wielrennen nodig", vertelt Knaven aan Trouw. "Wat mij betreft verdient het zeker een plek op de kalender."

De Hammer Series bestaat uit drie onderdelen. De wedstrijd werd vrijdag geopend met een klimkoers, waarna zaterdag de sprinters aan zet waren. Zondag vormde de ploegenachtervolging het afsluitende onderdeel.

"Ik heb er echt van genoten", vervolgt Knaven op de website van Sky. "Ik heb natuurlijk een wat ander beeld vanuit de ploegleiderswagen, maar alles wat ik heb gezien was erg leuk."

"Vanaf het startschot is het volle bak gaan en kan er van alles gebeuren. Het is onvoorspelbaar en ik ben er zeker van dat de volgende editie weer een volledig anders koersverloop zal hebben. Ik vond het een zeer succesvolle editie."

Wijzigingen

Knaven vindt dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht in de opzet van de Hammer Series. "Het format is erg leuk en er is bovendien genoeg ruimte om daar mee te spelen."

"Als je de puntentelling wilt wijzigen, dan zou ik sommige rondes korter maken of de klimkoers langer maken. Het zal alleen maar beter worden."

Sky won de Hammer Series na een bloedstollende eindsprint in de ploegenachtervolging. De Britse ploeg bleef Team Sunweb nipt voor.

"Het was een stuk spannender dan ik eigenlijk had gewild", aldus Knaven. "Ze gingen volle bak in de laatste bocht zodat ze de leiding konden overnemen van Sunweb. Dat was het sleutelmoment voor de overwinning."

Vernieuwen

De Hammer Series werd georganiseerd door Velon, een organisatie die opgezet is door een aantal WorldTour-ploegen om de wielersport te vernieuwen.

Het grootste verschil met een 'gewone' wielerkoers was dat de uiteindelijke winnaar niet een individuele renner maar een ploeg is. Elk team had een selectie van zeven renners, waarvan er per koers vijf geselecteerd mochten worden.