Sneijder evenaart Van der Sar als recordinternational Oranje

Sneijder kwam in Rotterdam in de vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust na iets meer dan een uur spelen in het veld voor Davy Klaassen. Hij sloot zondag aan nadat hij een dag eerder nog in actie kwam voor zijn club Galatasaray.

De oud-speler van Ajax, Real Madrid en Internazionale begon 111 keer in de basis en viel negentien keer in.

Sneijder speelde in april 2003 zijn eerste interland voor Oranje. Hij werd toen direct na rust ingebracht door bondscoach Dick Advocaat.

Eerste treffer

In totaal maakte de speler van Galatasaray dertig doelpunten voor het Nederlands elftal. In oktober 2003 vond hij in het EK-kwalificatieduel met Moldavië zijn eerste treffer op internationaal niveau.

Sneijder kwam op zes internationale toernooien in actie. Hij vertegenwoordigde Oranje op de WK's van 2006, 2010 en 2014 en de EK's van 2004, 2008 en 2012.

Op het WK van 2010 kreeg hij de Zilveren Bal voor de op een na beste speler van het toernooi. Ook werd hij met vijf doelpunten topscorer bij het toernooi in Zuid-Afrika.

Zijn honderdste wedstrijd speelde Sneijder op het WK van 2014 tegen Spanje (5-1).