Van Gerwen en Van Barneveld winnen World Cup of Darts

Het is de derde keer dat Nederland de World Cup of Darts wint. Van Barneveld won in 2010 met Co StompƩ de eerste editie van de World Cup of Darts.

In 2014 veroverde hij met Van Gerwen de titel. De derde triomf zondag in Duitsland was goed voor een gezamenlijk geldbedrag van cira 69.000 euro.

Van Gerwen opende sterk in de finale met een 4-0 zege op Gerwyn Price. Van Barneveld ging daarna met 1-4 onderuit tegen Mark Webster.

In het dubbelspel nam het Nederlandse koppel na een 4-1 zege opnieuw een voorsprong, waarna Van Barneveld het karwei tegen Price afmaakte: 4-2.

Engeland

Eerder op zondag versloeg Nederland in de halve eindstrijd titelverdediger Engeland met 2-0. Van Gerwen klopte in de eerste enkelpartij Adrian Lewis met 4-3. Vervolgens rekende Van Barneveld af met Dave Chisnall: 4-3.

In de kwartfinales versloegen Van Gerwen en Van Barneveld Duitsland met 2-1. Van Gerwen versloeg in de eerste enkelpartijĀ Martin Schindler met 4-2, waarna Van Barneveld met 4-3 verloor van Max Hopp. Het dubbelspel moest uitkomst brengen en daarin wonnen de Nederlanders met 4-1.

Vorig jaar was Engeland in de eindstrijd te sterk voor Nederland. Namens de Engelsen verscheen toen Phil Taylor aan de oche. De zestienvoudig wereldkampioen laat dit jaar verstek gaan en wordt vervangen door Chisnall.