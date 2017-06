Van der Poel eindwinnaar Boucles de la Mayenne na tweede ritzege

Van der Poel hield in de slotrit, die over 180 kilometer van Saint Cyr-le-Gravelais naar Laval ging, de Fransen Marc Sarreau en Yohann Gène achter zich in de sprint. David van der Poel, het broertje van Mathieu, werd zevende.

In het eindklassement hield Van der Poel de Fransman Johan Le Bon elf seconden achter zich. De Nederlander begon de slotrit met een seconde voorsprong.

Van der Poel was zaterdag ook de sterkste in de tweede etappe. Een dag eerder greep hij met een tweede plek nog net naast de ritzege. In de proloog eindigde hij als derde.

Uitstekende vorm

Van der Poel verkeert de laatste weken in uitstekende vorm. Vorige week zondag eindigde hij op de mountainbike als tweede in een wereldbekerwedstrijd in het Duitse Albstadt.

In de week daarvoor won de renner van de continentale ploeg Beobank-Corendon een etappe in de Ronde van België.