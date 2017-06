Volleyballers nipt onderuit tegen Turkije in World League

De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen ging met 2-3 onderuit in Ankara. De setstanden waren 22-25, 25-23, 18-25, 26-24 en 15-17.

Nederland verspeelde in de slotfase van de beslissende vijfde set een voorsprong.

Het was de derde wedstrijd van Oranje in de hoofdstad van Turkije. Egypte werd vrijdag ruim verslagen (3-0), China was zaterdag met 3-1 te sterk.

Groep 2 van de World League bestaat in totaal uit twaalf landen. De eerste drie plaatsen zich voor de Final Four in Australiƫ. Daarin staat promotie naar het hoogste niveau op het spel.

Nederland speelt volgend weekeinde in Tsjechiƫ en sluit de groepsfase van 16 tot en met 18 juni af in Den Haag.