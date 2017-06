De Gendt soleert naar zege in eerste etappe Dauphiné

Axel Domont van AG2R eindigde op de tweede plaats. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) werd derde.

In een heuvelachtige rit van 170 kilometer wist de wielrenner van Lotto Soudal samen met Domont weg te rijden uit een kopgroep van zeven. Ruim acht kilometer voor het einde ging de 30-jarige Belg er alleen vandoor en kwam hij uiteindelijk solo over de streep in Saint-Étienne.

Voor De Gendt is het zijn eerste overwinning in de Dauphiné. Vorig jaar won hij nog een etappe in de Tour de France.

Minuut stilte

Na een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Londen ging de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné van start.

Na 20 kilometer vormde zich een kopgroep van zeven met daarin naast Domont en De Gendt ook onder meer Romain Sicard (Direct Energie) en Antonio Nibali (Bahrain-Merida), het broertje van Giro d'Italia-deelnemer Vincenzo Nibali.

De Gendt pakte vele bergpunten onderweg, ontsnapte uit de kopgroep en staat in alle klassementen nu bovenaan.

Chris Froome is één van de deelnemers. Hij bereidt zich in de rittenkoers voor op de Tour de France.

De kopman van Team Sky schreef de Dauphiné de laatste twee jaar op zijn naam. Beide keren stond hij zes weken later ook met de gele leiderstrui in Parijs. Ook in 2013 was hij in zowel de Dauphiné als de Tour de beste.