Buffon kan inzinking Juventus in tweede helft niet verklaren

"Het is een enorme teleurstelling", zei Buffon na afloop. "We dachten dat we er alles aan hadden gedaan wat nodig was om de finale te winnen. Ik kan niet uitleggen waarom we in de tweede helft zo slecht speelden."

Voor Buffon is de Champions League de enige prijs die nog ontbreekt op zijn indrukwekkende erelijst. Het was al de derde keer dat de Italiaanse keeper een Champions League-finale verloor.

In 2003 ging hij met Juventus na strafschoppen onderuit tegen AC Milan en twee jaar geleden was Barcelona met 1-3 te sterk voor 'De Oude Dame'.

Buffon was wel tevreden over het spel van zijn ploeg voor rust. "We speelden een uitstekende eerste helft, waar we Real Madrid flink in de problemen brachten. We speelden zo goed in de eerste helft dat we dachten dat we gingen winnen."

Wereldgoal

Juventus kwam in de eerste helft op 1-1 dankzij een wereldgoal van Mario Mandzukic, nadat Cristiano Ronaldo de score had geopend. "We dachten dat het een goede tactiek was om Real in de eerste helft weinig ruimte te geven", vervolgde de 168-voudig international.

"Maar misschien maakten we iets te veel kilometers, waardoor we ons spel niet konden omzetten in kansen. Dat was teleurstellend."

Na rust liep Real dankzij doelpunten van Casemiro, Ronaldo en Marco Asensio uit naar 1-4. "In de tweede helft lieten ze hun klasse, kracht en ervaring in dit soort wedstrijden zien. Ze hebben verdiend gewonnen", aldus Buffon.

Het was bovendien de vijfde keer op rij dat Juventus een finale van de Europa Cup I/Champions League verloor. In 1997 moest de Italiaans kampioen haar meerdere erkennen in Borussia Dortmund en een jaar was Real te sterk.