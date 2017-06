Contador verkiest voorbereiding op Tour boven eindzege in Dauphiné

De Dauphiné gaat zondag van start met een etappe van en naar Saint-Etienne. Volgende week zondag eindigt de WorldTour-wedstrijd met een bergrit naar Plateua de Solaison.

"Het is een ontzettend mooie wedstrijd, maar ik gebruik deze koers om me voor te bereiden op de Tour", zegt Contador zaterdag tegen Sport. "De Dauphiné is de Dauphiné en de Tour is de Tour."

De Dauphiné is een van de weinige rittenkoersen die de tweevoudig Tourwinnaar nog nooit won. In 2010 en 2014 werd hij wel tweede in het eindklassement.

Het is voor Contador echter geen drijfveer om vol voor de eindzege te gaan. "Ik ben ooit dicht bij de overwinning geweest, maar ik heb er nooit over nagedacht om voor de zege te gaan."

Goede voorbereiding

De renner van Trek-Segafredo hecht veel waarde aan een goede aanloop naar de Tour, waar hij vorig jaar in de negende etappe wegens ziekte afstapte.

"Voor mij is een goede voorbereiding belangrijk", legt hij uit. "Misschien willen sommige renners voor de overwinning gaan in de Dauphiné om meer vertrouwen te krijgen, maar dat heb ik niet nodig."

Contador verwacht dat de ploegen van Chris Froome, Nairo Quintana en Alejandro Valverde, zijn concurrenten voor de eindzege in de Tour, sterker zijn in 'La Grande Boucle', maar hij is ook enthousiast over zijn eigen ploeg.

"In de Tour zullen teams als Sky en Movistar iets sterker zijn, maar ik heb ook veel vertrouwen in mijn eigen ploeg", aldus 'El Pistolero'.

IJzersterk

De 69e editie van de Dauphiné kent een ijzersterk deelnemersveld. Naast Contador verschijnen onder anderen Froome, Valverde, Richie Porte, Romain Bardet en Fabio Aru aan de start.

Er doen in totaal negen Nederlanders mee aan de Dauphiné, onder wie Sam Oomen, Sebastian Langeveld en Stef Clement. Vorig jaar was Froome de sterkste in de Franse rittenkoers.