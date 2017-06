Volleybalsters missen eerste kans op plaatsing voor WK

Door de nederlaag eindigen de volleybalsters met twaalf punten als tweede in de poule. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison moet Azerbeidzjan, dat al zijn kwalificatieduels won, voor zich dulden.

Oranje kwam in de eerste vier wedstrijden in de tweede kwalificatieronde tegen Denemarken, Noorwegen, Israël en Oekraïne wel tot winst.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, dat volgend jaar van 30 september tot en met 21 oktober in Japan wordt gehouden.

Nederland, de nummer twee in de groep, krijgt eind augustus een herkansing in een derde kwalificatieronde. Hierbij strijden zes landen in een poulesysteem om twee WK-tickets.

Setpoints

Tegen Azerbeidzjan verspeelde de formatie van Morrison in de eerste set een voorsprong van acht punten en zeven setpoints, waarna het gastland op het eerste setpoint wel toesloeg.

In het tweede bedrijf wist Oranje een 14-20 achterstand niet meer weg te werken en in de derde set was Azerbeidzjan een klasse apart.

Morrison werd in februari aangesteld als opvolger van Giovanni Guidetti, die met Nederland vierde werd op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. De Amerikaan heeft geen ervaring als hoofdcoach.