Golden State Warriors wint eerste duel NBA-finale

Zonder coach Steve Kerr, die vanwege rugklachten nog steeds niet klaar is om te coachen, maakten de Warriors in de eerste twee kwarten al het verschil.

Na een onrustig begin met veel fouten zorgden Durant en Curry ervoor dat Golden State Warriors langzaam uitliep. Aan het einde van het eerste kwart was het verschil met de 'Cavs' nog vijf punten, 35-30.

In het tweede kwart werden veel minder punten gemaakt maar ook hier waren de Warriors de bovenliggende partij, en stond er 60-52 op het scorebord.

De Cleveland Cavaliers waren vooral afhankelijk van James, die zijn zevende NBA-finale speelt, en zodra de NBA-superster op de bank zat stokte de productie bij de 'Cavs'. In het derde kwart maakten de Warriors het gat met Cleveland almaar groter en liepen ze uit naar 93-72.

Durant

De wedstrijd was beslist en en het vierde kwart was daarom voor de statistieken. Ondanks een oppermachtige Golden State Warriors was de wedstijd nimmer saai. Durant onderstreepte nog eens zijn grote vorm met enkele krachtige dunks en maakte in totaal 38 punten en acht rebounds.

Teamgenoot Curry was met zes driepunters de andere grote man in het openingsduel van de finale, aan de zijde van de Warriors

Aan de andere kant noteerde James 28 punten en vijftien rebounds. Onvoldoende om met de Cavaliers in de buurt te komen van de overwinning. James doorbrak nog wel de grens van zesduizend punten en verbeterde zijn eigen puntenrecord in de play-offs van de NBA: 6023. Onlangs verbeterde hij het record van basketballegende Michael Jordan, die met 5987 punten het record in handen had.

Best-of-seven

De eerste slag op weg naar de NBA-titel voor Golden State is geslagen. Zondagavond (lokale tijd) is de tweede wedstrijd in de best-of-seven series tussen de twee basketbal grootmachten.

Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers strijden voor het derde jaar op rij in de finale om het NBA-kampioenschap. In 2015 won de ploeg uit Oakland, vorig jaar was Cleveland de sterkste.

Schema NBA-finale (Nederlandse tijden)

Maandag 5 juni, 02.00 uur: Wedstrijd 2 in Oakland

Donderdag 8 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 3 in Cleveland

Zaterdag 10 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 4 in Cleveland

Indien nodig:

Dinsdag 13 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 5 in Oakland

Vrijdag 16 juni, 03.00 uur: Wedstrijd 6 in Cleveland

Maandag 19 juni, 02.00 uur: Wedstrijd 7 in Oakland