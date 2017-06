Schippers accepteert dat haar tijden momenteel nog niet geweldig zijn

"Ik moet accepteren dat mijn tijden op dit moment nog niet geweldig zijn", vertelt Schippers aan de NOS op de persdag voor de FBK Games in Hengelo, waar ze volgende week zondag de grote blikvanger is.

Vorig jaar liep de Utrechtse in deze periode van het jaar al prima tijden op de 100 en de 200 meter, maar dit seizoen is de opbouw totaal anders. Aan de hand van haar nieuwe trainer Rana Reider moeten de grootse prestaties er pas komen tijdens de WK outdoor in augustus.

"Op dit moment is het nog niet geweldig, maar daar hebben we het hele seizoen voor", legt de 24-jarige atlete uit. "Daarom loop ik ook zoveel wedstrijden. Rana zegt: ik kan je nu harder laten lopen, maar dat gaat dan ten koste van de WK."

Podium

Schippers begon het seizoen nog met goede tijden in Amerika, maar in de daaropvolgende twee wedstrijden van de Diamond League kon ze daar geen vervolg aan geven. Afgelopen weekend in Eugene haalde ze op haar favoriete afstand, de 200 meter, niet eens het podium.

"Ik ben nog niet voldoende uitgerust, mis daardoor nog een beetje inhoud. De opbouw is helemaal anders. Dat is soms moeilijk, maar ik heb zoveel vertrouwen in mijn coach dat ik het los kan laten en het accepteer."

Accent

Schippers zal het accent ook dit jaar blijven leggen op zowel de 100 als de 200 meter, maar op de FBK Games loopt ze volgende week alleen de kortste sprintafstand. "Ik heb in Hengelo altijd goede tijden gelopen", zegt ze. "Ik hoop dat dat op 11 juni weer gebeurt."

De wereldkampioene op de 200 meter dook in 2015 in het Fanny Blankers-Koen Stadion als eerste Nederlandse onder de elf seconden op de 100 meter: 10,94. Vorig jaar zette ze 22,02 neer op de 200 meter.