Penguins ook in tweede duel Stanley Cup te sterk voor Predators

Het werd 4-1 (1-1, 0-0 en 3-0) in de PPG Paints Arena en daarmee komt de stand in de best-of-sevenserie van de finale van de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL op 2-0. De eerste wedstrijd wonnen de Penguins maandag met 5-3.

Woensdag maakte Pittsburgh weer het verschil in de derde periode, waarin het in drie minuten tijd drie keer scoorde. Opvallendste speler was opnieuw Jake Guentzel, die twee doelpunten maakte.

In het eerste duel maakte de 22-jarige Amerikaan ook al de belangrijke 4-3. "Dit is een geweldig succes voor mij persoonlijk'', zei Guentzel woensdag na afloop. "Maar dat is niet belangrijk. Het gaat er nu alleen om nog twee keer te winnen. Dan is ons doel bereikt. Het zal echter zeker niet gemakkelijk worden."

Derde wedstrijd

De derde wedstrijd om de Stanley Cup is zaterdag en dan wordt er voor het eerst in de Bridgestone Arena in Nashville gespeeld. Ook de vierde wedstrijd op maandag is in de Bridgestone Arena.

Vorig jaar wonnen de Penguins de Stanley Cup. Toen werd San Jose Sharks in de best-of-sevenserie met 4-2 verslagen.