Clubicoon De Rossi (33) tekent voor 17e en 18e seizoen bij AS Roma

Roma nam zondag na de 3-2 zege op Genoa afscheid van clublegende Francesco Totti. De 40-jarige aanvaller speelde liefst 24 seizoenen voor de club uit de Italiaanse hoofdstad.

Nu Totti gestopt is, is De Rossi de meest trouwe speler van AS Roma, dat maandag ook al het contract van Kevin Strootman verlengde. De 27-jarige middenvelder van Oranje is nu tot medio 2022 aan de club verbonden.

Dinsdag nam Roma afscheid van trainer Luciano Spalletti, die niet tot overeenstemming kwam over een nieuw contract.

561 wedstrijden

De Rossi heeft 112 interlands voor Italië achter zijn naam staan. In 2006 werd hij wereldkampioen met zijn land.

Voor AS Roma speelde de middenvelder tot dusver 419 competitiewedstrijden waarin hij 41 doelpunten maakte. In totaal speelde hij 561 duel (51 goals) in clubverband. Hij debuteerde in oktober 2001 voor de club die hij al zijn hele carrière dient.

De Rossi werd nooit kampioen met Roma, maar eindigde wel achtmaal als tweede. Hij won tweemaal de Coppa Italia met zijn club.

