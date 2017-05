Djokovic en Nadal simpel naar tweede ronde Roland Garros

De 30-jarige Djokovic, die in Parijs wordt bijgestaan door coach André Agassi, was met 6-3, 6-4 en 6-2 te sterk voor de Spanjaard Marcel Granollers. De partij duurde twee uur en 27 minuten.

In de tweede ronde treft Djokovic, nummer twee van de wereld, de winnaar van de partij tussen de Portugees Joao Sousa en de Serviër Janko Tipsarevic.

De als vierde geplaatste Nadal, die in aanloop naar Roland Garros liet zien in bloedvorm te zijn op gravel, had weinig moeite met de Fransman Benoît Paire. Het werd 6-1, 6-4 en 6-1. In de volgende ronde treft hij Robin Haase.

Ook Milos Raonic ging eenvoudig door naar de tweede ronde. De Canadese nummer vijf van de plaatsingslijst kende weinig pardon met de Belg Steve Darcis. Met onder meer vijftien aces maakte Raonic het karwei in anderhalf uur af: 6-3, 6-4 en 6-2.

Muguruza

Muguruza, als vierde geplaatst, was in het vrouwentoernooi met 6-2 en 6-4 te sterk voor Francesca Schiavone in twee sets: 6-2 en 6-4.

De Italiaanse winnares van het Parijse Grand Slam-toernooi in 2010 bood de nodige weerstand, maar was niet in staat het de Spaanse Muguruza echt moeilijk te maken.

Caroline Wozniacki, voormalig nummer één van de wereld, had meer moeite om de tweede ronde te bereiken. De Deense had drie sets nodig om de Australische Jaime Fourlis te verslaan: 6-4, 3-6 en 6-2. De pas 17-jarige Foulis, nummer 337 van de wereld, geldt als een groot talent en was met een wildcard toegelaten tot het hoofdroernooi.

Wozniacki is als elfde geplaatst in Parijs en is in de derde ronde mogelijk de opponente van Kiki Bertens.