Teambaas Wolff: 'Mercedes is al het hele seizoen de grip kwijt'

Zowel Valtteri Bottas (vierde) als Lewis Hamilton (zevende) wist in de straten van Monte Carlo niet op het podium te eindigen, terwijl Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen na de kwalificatie ook de race domineerden.

"Ferrari verdiende de overwinning, ze hadden de snelste auto. Mercedes is de grip kwijt, het hele seizoen eigenlijk al", concludeerde de 45-jarige Wolff.

Mercedes domineerde de vorige drie seizoenen met wereldtitels voor Hamilton (twee keer) en Nico Rosberg en liefst 54 zeges in 64 Grands Prix. Dit seizoen wist Hamilton weliswaar twee keer te winnen en Bottas één keer, maar de Mercedes-coureurs werden al drie keer afgetroefd door Vettel.

"We zijn dit seizoen wisselvallig en Ferrari is vanaf de eerste race al goed. Wij moeten nu in de achtervolging, dat is de nieuwe realiteit", aldus Wolff.

Drie wereldtitels

In de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 gaat de dit seizoen sterk presterende Vettel aan de leiding, voor nummer twee Hamilton en nummer drie Bottas. In het constructeurskampioenschap moet Mercedes concurrent Ferrari eveneens voor zich dulden.

Wolff zag dat concurrent Ferrari op het Circuit de Monaco wel wat geluk had met de manier waarop Vettel won. De viervoudig wereldkampioen bezette op de startgrid achter teamgenoot Kimi Raikkonen nog de tweede plek.

"Ze moesten één van de twee rijders laten wisselen naar supersofts. Op die band waren ze niet snel genoeg en Sebastian was in staat om op de ultrazachte band een paar geweldige rondes te rijden. Daardoor kon hij Kimi inhalen. Dat hadden ze bij Mercedes volgens mij niet zien aankomen."

De volgende Grand Prix van het Formule 1-seizoen staat op zondag 11 juni op het progamma. De coureurs komen dan in actie in Canada.