Bertens bereikt met achttiende plek hoogste ranking ooit

De 25-jarige Bertens won afgelopen weekeinde voor het tweede jaar op rij het graveltoernooi van Neurenberg. Ze is ook als achttiende geplaatst op het Franse Open in Parijs, waar ze in de eerste ronde de Kroatische Ajla Tomljanovic, de nummer 311 van de wereld, treft.

Op het graveltoernooi in Parijs heeft Bertens veel punten te verdedigen, want vorig jaar reikte ze verrassend tot de halve finale.

In de top van de ranglijst verandert er niets. Angelique Kerber, die zondag al in de eerste ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld, is de nummer één, voor Serena Williams die wegens zwangerschap ontbreekt op de Grand Slam.

Ook Richel Hogenkamp (105e op de WTA-ranglijst) en Quirine Lemoine (162e) zijn maandag actief op Roland Garros.

Haase

Robin Haase is nog altijd de nummer 46 van de wereld. Hij bereikte zondag de tweede ronde in Parijs door de 18-jarige Australiër Alex de Minaur te verslaan.

In de tweede ronde treft Haase mogelijk de nummer vier van de wereld: Rafael Nadal. De top van de ATP-ranglijst blijft ongewijzigd. Andy Murray staat bovenaan, gevolgd door Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Nadal en de op Roland Garros afwezige Roger Federer.