Vettel ontkent dat strategie voor zege in Monaco vooraf gepland was

Vettel begon de race als tweede in het spoor van zijn teamgenoot Kimi Raikkonen, die van pole position vertrok. Toen de Fin zijn eerste en enige pitstop maakte, reed de 29-jarige Duitser nog enkele ronden door.

Op die manier kon Vettel voldoende voorsprong opbouwen op Raikkonen om na zijn pitstop als leider terug te keren op de baan.

"Er waren geen teamorders ingesteld", vertelde Vettel na afloop van zijn overwinning. "We hebben het eerder over de race gehad en onze strategie was duidelijk."

Vettel reed na zijn pitstop zonder problemen naar zijn derde zege van dit seizoen. Hij triomfeerde eerder in Australië en Bahrein.

"Dit is een van de zeldzame momenten dat de 'overcut' (inhalen door middel van een pitstop) positief uitpakte", vervolgde de Ferrari-coureur.

Vettel begreep dat Raikkonen, die als tweede over de finish kwam, na afloop van de race teleurgesteld was. "Er is geen reden om te liegen, ik ben erg blij", zei hij. "Maar ik heb er begrip voor als hij een beetje ontdaan is."

"Voor mij was de strategie om voor Valtteri Bottas te blijven en dicht bij Kimi. Het verbaasde me dat ik voor hem uit de pits kwam."

Vettel boekte de eerste zege voor Ferrari in Monaco sinds 2001, toen Michael Schumacher won op het stratencircuit. Hij gaat ook aan de leiding in het kampioenschap, waarin hij 25 punten voorsprong heeft op Raikkonen.