Interim-coach De Groot noemt degradatie NEC 'zeer pijnlijk'

NEC ging in de return voor eigen publiek met 1-4 onderuit tegen NAC, dat de heenwedstrijd in Breda donderdag ook al met 1-0 had gewonnen.

"Natuurlijk, dit is zeer pijnlijk", baalt De Groot bij Omroep Gelderland. "Het is een lot uit de loterij als je in de nacompetitie komt."

Volgens De Groot was de nederlaag in de heenwedstrijd al fataal voor NEC. "Je ziet de raarste uitslagen. Ik vind dat we het in Breda al hebben laten liggen."

NEC degradeert na twee seizoenen in de Eredivisie weer naar de Jupiler League. In 2015 wist de club als kampioen nog naar het hoogste niveau te promoveren.

Toekomst

De Groot wil het niet over de toekomst van de Nijmeegse club hebben. "Nee, ik ga nu niet praten over wat nu. Daar gaan we het de komende dagen wel over hebben."

Het is bovendien onzeker of Rob Alflen definitief de nieuwe trainer van NEC wordt. Volgens verschillende media zou Alflen zondag gepresenteerd worden van Peter Hyballa, die eind april werd ontslagen.

De Groot zal in ieder geval niet langer hoofdtrainer van NEC blijven, omdat hij liever op de achtergrond werkt. “Dat heb ik ook al zo vaak aangegeven”, aldus de interim-coach.

"Ik zit daar niet op te wachten als ik ook weer zie wat er de afgelopen weken op je afkomt. Dus dat is inderdaad uitgesloten."

Technisch manager Edwin de Kruijff keert NEC wel de rug toe. De Utrechter zal zijn aflopende contract niet verlengen.