Ten Dam: 'Zo'n goede Dumoulin kan dit ook in de Tour de France'

"In 2013 zei ik al tegen Tom dat hij de komende vijf jaar de grootste Nederlandse kanshebber zou zijn op een podiumplek in een grote ronde", aldus de 36-jarige Ten Dam zondag na de finish van de honderdste Ronde van Italië in Milaan.

De Groninger dacht toen nog dat Dumoulin een grote ronde met relatief veel tijdritkilometers en relatief weinig zware beklimmingen nodig had voor een dergelijk succes, maar de afgelopen drie weken logenstrafte de kopman van Team Sunweb die voorspelling.

"Dat hij nu al een grote ronde wint, in een Giro met de zwaarste derde week ooit, geeft aan dat hij tot veel meer in staat is", stelt Ten Dam.

"Als je alles bij elkaar optelt, verloor hij bergop niet heel veel op Nairo Quintana, behalve toen hij in de berm moest zitten voor een sanitaire noodstop. En in de tijdritten pakte hij de winst. Als het aan mij ligt, blijf hij dit nog wel een paar jaar doen."

Wachten

Dumoulin benadrukte zondag zelf dat hij nog niet weet hoe zijn toekomst eruit zal zien, maar de komende maanden zal er ongetwijfeld veel gespeculeerd gaan worden of en wanneer de 26-jarige Nederlander voor de eindzege in de Tour de France zal gaan.

"Als Tom zo goed is als deze drie weken, dan kan hij het ook in de Tour", zegt Ten Dam, die zelf eerder deze Giro al meldde dat hij zijn afscheid nog wel een jaar wil uitstellen om Dumoulin te kunnen blijven ondersteunen.

"Ik zou graag een keer de Tour winnen, dit smaakt natuurlijk naar meer. Maar dat zei ik in 2009 ook na de Giro-zege van Denis Menchov en toen heb ik tot 2017 moeten wachten voor een volgende zege in een grote ronde van een teamgenoot. Zo lang kan ik nu niet meer wachten", stelt Ten Dam met een glimlach.

Bezinken

Net als Ten Dam zat ook Tom Stamsnijder in 2009 in de Rabobank-ploeg die de Rus Menchov aan de eindzege in de Ronde van Italië hielp. Voor beide Nederlanders was de zege van Dumoulin zondag in Milaan misschien nog wel bijzonderder.

"Dit is toch wel heel speciaal, Tom is echt een vriend", aldus Stamsnijder is gesprek met NUsport. "Iedereen in de ploeg heeft er hard voor gewerkt. Dat Tom het flikt, is ongelooflijk."

Ook Ten Dam moest de historische overwinning van zijn teamgenoot nog even laten bezinken. "Dat ik dit nog mee mag maken; op mijn 36e met een goede vriend de Giro winnen. Iemand met wie ik vanaf 2013 samen heb getraind, over wielrennen heb gepraat, over voeding, over training, over alles eigenlijk; dat is fantastisch."

"En vergeet niet dat we dit allemaal gedaan hebben zonder Wilco Kelderman", doelt Ten Dam op de klimmer die in de negende etappe moest opgeven. "Ik weet zeker dat als Wilco onder aan de Blockhaus niet was gevallen, dat ik het vandaag niet zo spannend had gevonden."

De ervaren klimmer voelde zondagochtend bij het ontbijt al dat die spanning geen vat zou krijgen op Dumoulin in de slottijdrit. "Tom is een kampioen, die staat er als er druk op komt. En vandaag stond hij er inderdaad gewoon."