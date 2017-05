Herlings zevende bij MXGP-wedstrijd in Frankrijk

De 22-jarige Brabander kwam in beide manches als vijfde over de finish. De eerste race werd gewonnen door de Duitser Maximilan Nagl en de tweede door de Belg Clement Desalle, die ook de sterkste was in het eindklassement.

Glenn Coldenhoff werd in de eerste manche elfde en passeerde in de tweede manche als achtste de finish.

In het algemeen klassement blijft Herlings met 253 punten zesde. Zijn achterstand op de Italiaan Antonio Cairoli, die aan de leiding gaat, bedraagt 94 punten.

Herlings is bezig aan zijn eerste jaar in de MXGP. Door een gebroken middenhandsbeentje tijdens de voorbereiding kon de drievoudig wereldkampioen in de MX2 niet fit aan het seizoen beginnen.

Vorige week boekte Herlings in het Duitse Teutschenthal zijn derde zege van het seizoen. Eerder dit seizoen won hij beide races in Letland.

De MXGP-wedstrijd in Ernee was de negende van dit seizoen. Op zondag 11 juni staan de volgende twee races op het programma in het Russische Orlyonok.