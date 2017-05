Sintnicolaas met Nederlands record op tienkamp naar WK

De Europees kampioen indoor van 2013 (zevenkamp) kwam bij het hoog aangeschreven meerkampgala uit op 8539 punten. Het vorige record (8506 punten) stond ook al op zijn naam en dateerde van 2012.

Het record was voor de 30-jarige Sintnicolaas niet genoeg voor de eindzege. Hij werd tweede in Götzis tweede achter de Canadees Damian Warner, die 8591 punten noteerde.

Pieter Braun werkte ook een sterke tienkamp af. De Brabander verpulverde zijn persoonlijk record en werd vijfde met 8334 punten. Ook Braun verzekerde zich van deelname aan de WK in Londen.

Veel succes

Sintnicolaas boekte al veel successen in zijn loopbaan. In 2010 brak hij door met zilver bij de EK in Barcelona, waarna hij vijfde plaatsen pakte op de WK's van 2011 en 2013. Een enkelblessure vergalde de WK van 2015 in Peking en bij de Olympische Spelen in Rio gaf hij met een verrekte bovenbeenspier al na één onderdeel op.

Na alle ellende was hij weer in vorm in Götzis, waar hij begon met een persoonlijke toptijd van 10,57 op de 100 meter.

Met een sprong van 7,61 meter ver wist hij al dat het goed zat. Het hoogspringen viel wat tegen, maar met onder meer 43,52 bij het discuswerpen en 5.40 meter met de polsstok rukte hij op in de tussenstand naar de tweede plaats. Op de afsluitende 1500 meter kon Sintnicolaas niet meer in de buurt van Warner komen.

Braun noteerde zelfs drie persoonlijke records op de eerste dag: op de 100 meter (10,90), verspringen (7,71) en kogelstoten (14,82). Zijn tweede dag verliep degelijk en voerde hem naar de vijfde stek in de eindstand.

De WK in het Olympisch Stadion in Londen beginnen op 4 augustus. Het toernooi duurt tot en met 13 augustus.