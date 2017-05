Gunstige loting Bertens, Haase mogelijk tegen Nadal op Roland Garros

De in Kroatië geboren Tomljanovic was het grootste deel van 2016 uitgeschakeld vanwege een schouderblessure, maar mag dankzij een beschermde ranking van 107 toch meedoen aan het hoofdtoernooi in Parijs.

Ze is door haar blessure inmiddels afgezakt naar plaats 307 op de wereldranglijst.

Bertens, die vrijdag in actie komt in de halve finale van het WTA-toernooi van Neurenberg, speelde nooit eerder tegen Tomljanovic.

De 25-jarige Wateringse verraste vorig jaar bij het Grand Slam-toernooi in Parijs door de halve finale te halen. Bertens, nummer 19 van de plaatsingslijst, kan in de derde ronde de Deense Caroline Wozniacki treffen.

Richel Hogenkamp plaatste zich eerder op vrijdag via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema. Haar tegenstandster in de eerste ronde wordt later bekend. Arantxa Rus en Quirine Lemoine spelen nog tegen elkaar voor een derde Nederlandse plek in het hoofdschema.

De Duitse nummer één van de wereld, Angelique Kerber, opent het Franse Open tegen de Russin Ekaterina Makarova. De Spaanse titelverdedigster Garbine Muguruza neemt het op tegen de Italiaanse Francesca Schiavone.

Haase

Haase treft met De Minaur de mondiale nummer 234. De 18-jarige Australiër is met een wildcard toegelaten tot het hoofdschema in Parijs.

Haase kan in de tweede ronde negenvoudig winnaar Rafael Nadal treffen. De Spanjaard neemt het in zijn eerste ronde op tegen de Fransman Benoit Paire.

Titelverdediger Novak Djokovic werd bij de loting gekoppeld aan de Spanjaard Marcel Granollers. De als eerste geplaatste Andy Murray treft in zijn eerste wedstrijd de Rus Andrey Kuznetsov.

Nadal en Djokovic zitten in dezelfde helft van het schema en kunnen elkaar dus treffen in de halve finale.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag.