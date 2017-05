Jonker stapje dichter bij handhaving met Wolfsburg na thuiszege

Voor de nummer zestien uit de Bundesliga scoorde topschutter Mario Gomez uit een omstreden strafschop. Hij deed dat na ruim een halfuur.

Wolfsburg kan in de dubbele ontmoeting niet beschikken over Riechedly Bazoer. De Nederlandse middenvelder liep eerder deze week op de training een knieblessure op. Jeffrey Bruma is al langer uit de roulatie.

Maandag is de tweede wedstrijd van de zogenoemde 'Relegationsspiele'. Dat duel is in Braunschweig, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in de Tweede Bundesliga.

Darmstadt en Ingolstadt degradeerden rechtstreeks uit de Bundesliga. VfB Stuttgart en Hannover 96 bewandelden de omgekeerde weg en spelen volgend seizoen op het hoogste niveau in Duitsland.