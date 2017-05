MVV-Roda JC halfuur stilgelegd vanwege rellende supporters op veld

Scheidsrechter Pol van Boekel kon de wedstrijd niet op het geplande tijdstip hervatten omdat fans van MVV op het veld kwamen en de aanhang van Roda opzochten. Ook werden er voorwerpen gegooid.

De ongeregeldheden begonnen al aan het einde van de eerste helft toen fans van de bezoekende club uit Kerkrade van het veld moesten worden gehaald.

Daarna liepen supporters van de thuisploeg het veld op en weigerden zij, ondanks smeekbeden van de MVV-spelers en clubleiding, terug naar de tribune te gaan. Na enige tijd gingen ze langs het veld staan.

Het duurde lang totdat de rust was teruggekeerd, maar uiteindelijk kon de wedstrijd bij een 0-0 stand toch weer hervat worden. Dat werd ook de eindstand. Na het laatste fluitsignaal werd er nog door een MVV-supporter met bier gegooid naar Huub Stevens, die deze week werd toegevoegd aan de technische staf van Roda werd toegevoegd.

Bivakmutsen

MVV-voorzitter Bert Kersten betreurde de rellen in zijn stadion en haalde hard uit naar de supporters. "Het schijnt dat er zelfs mensen van andere clubs tussen zitten, die hier alleen maar komen om rotzooi te trappen. Ik pleit niemand vrij. Stelletje klootzakken", zei Kersten voor de camera van FOX Sports.

Een aantal supporters had zelfs bivakmutsen op om onherkenbaar te blijven. Toch hoopt Kersten dat de relschoppers aangepakt zullen worden. "Hopelijk hebben we alles goed in beeld met ons camerasysteem en dan gaan deze supprters er heel lang uit. Ze verpesten het voor de goedwillende supporters. Dit is een groot verdriet voor de club."

Zondag is de return in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade en dan wordt duidelijk of Roda of MVV volgend seizoen in de Eredivisie speelt.

De andere wedstrijd donderdag in de play-offs om promotie degradatie werd door NAC Breda met 1-0 gewonnen van NEC. Zondag is de return in Nijmegen.