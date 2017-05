Dessers helpt NAC aan nipte zege in play-offs tegen NEC

NEC moet zondag proberen om degradatie naar de Jupiler League af te wenden. Dan staat in de Goffert in Nijmegen de return van de finale van de play-offs om promotie/degradatie op het programma.

NAC eindigde dit seizoen als vijfde in de Jupiler, NEC bleef in de Eredivisie steken op plaats zestien. De andere finale van de play-offs om promotie/degradatie is een Limburgse streekderby tussen MVV en Roda JC.

Voor matchwinner Dessers was het al zijn vierde goal in de play-offs. De Belgische spits was in de vorige ronde al beslissend in de confrontatie met Volendam.

Zijn goal tegen NEC werd ingeleid door Michael Heinloth. De Duitser verdedigde verkeerd uit, Giovanni Korte onderschepte en passte op het juiste moment op Dessers. De Belg rondde als gebruikelijk beheerst af.

Videoref

Opvallend en van belang was de beslissing van de 'video-scheidsrechter' (Ed Janssen), meekijkend in Hilversum, om een rode kaart van Wojciech Golla in de 42e minuut terug te draaien. De Poolse verdediger van NEC hield de doorgebroken Cyriel Dessers vast en kon vertrekken. Het was scheidsrechter Dennis Higler echter ontgaan dat Dessers eerder een overtreding had gemaakt.

NEC had in het eerste deel de iets betere kansen. Zo tikte Kevin Mayi net voorlangs, na een fraai steekballetje van Ali Messaoud. Even later tikte Dario Dumic net naast, na een dreigende Nijmeegse aanval in het Bredase strafschopgebied.

Aan de andere kant was Dessers met het hoofd dicht bij de openingstreffer voor de thuisclub, maar hij schampte de bal in plaats van hem in te koppen.

Na de hervatting drong voornamelijk NEC aan. Een inzet van Jay-Roy Grot werd gestuit door doelman Jorn Brondeel. Een kopbal van Taiwo Awoniyi, een invaller, eindigde op de lat. Voor NAC was er een aardige solo van Thomas Agyepong, maar zijn schot miste kracht. Uiteindelijk bezorgde Dessers de thuisploeg, tegen de verhouding in, alsnog de overwinning.