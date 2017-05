Nibali getergd door stevige kritiek van 'arrogante' Dumoulin

"Hij kan beter oppassen, want hij zou zelf ook nog het podium kunnen verspelen", reageerde de nummer drie van het klassement gevat toen hij met de woorden van Dumoulin werd geconfronteerd tegen Gazzetta dello Sport.

"Ik ben nog nooit zo getergd geweest. Hij moet leren om niet zo arrogant te doen en met beide benen op de grond blijven staan. Hij mag pas iets zeggen als hij het roze naar Milaan weet te brengen, maar zeker niet vandaag."

De irritatie bij Dumoulin ontstond op de slotklim naar Ortisei, toen zijn voornaamste uitdagers Quintana en Nibali ervoor kozen om alleen maar op de Nederlander te letten. Ze namen daarmee zelfs voor lief dat ze een minuut verloren op FDJ-renner Thibaut Pinot, die uit het groepje was weggeslopen.

Wagen

"Wat verwacht hij dan", vraagt Nibali zich af. "Dat we hem in een wagen naar Milaan rijden en hem daarna de hand schudden?"

"Tom is heel sterk en we moeten hem daarvoor zeker complimenteren. Maar hij had vandaag ook het nodige geluk en de ploegentactiek van Movistar (de ploeg van Quintana, red) was niet perfect. Daarom was hij in staat om terug te keren."

Kritiek

Voor Dumoulin is de reprimande van Nibali geen reden om zijn kritiek in te slikken.

"Dat zijn zeer stevige woorden van zijn kant. En dan noemt hij mij arrogant?", reageerde de renner van Team Sunweb bij het Italiaanse televisiestation RAI. "Ik was deze hele Giro juist zeer vriendelijk tegen iedereen."

"Ik denk dat Nibali hier aboluut is om de ronde te winnen. Ik was inderdaad niet blij met hoe ze vandaag reden. Ze probeerden alleen maar om mij te laten verliezen. Maar goed, dat is hun keuze."

Dumoulin kan in de zware bergitten van vrijdag en zaterdag nog aanvallen op zijn roze trui verwachten. Zondag eindigt de Giro met een individuele tijdrit, de specialiteit van de Limburger.

Met nog drie etappes te gaan heeft hij een voorsprong van 31 seconden op nummer twee Quintana. Nibali, die derde staat, heeft een achterstand van 1.12 minuten.