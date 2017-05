Verstappen spreekt van 'goede dag' na eerste trainingen in Monaco

"Het was best een goede dag", liet hij weten op zijn eigen site na de eerste trainingssessies voor de Grand Prix van Monaco. "Ik lig niet al te ver achter en ik kon de auto uit de muur houden."

De Formule 1-coureur van Red Bull was te spreken over de snelheid op het smalle en bochtige stratencircuit. Ook was het een opluchting voor hem dat de auto, ondanks een kleine beschadiging aan de vloer, tamelijk ongeschonden bleef.

"Je kunt het hier niet rustig aan doen want dan sta je laatste. Iedereen is aan het pushen. In de ochtendtraining beschadigde ik de vloer van de auto, maar wat er precies misging weet ik niet. Maar al met al hadden we een goede dag."

De Limburger bewaart geen goede herinneringen aan Monaco. Vorig jaar ramde hij zijn bolide in de vangrails en was zijn race ten einde. Ook het jaar daarvoor haalde Verstappen de finish niet in de beroemdste race uit de Formule 1.

Baanrecord

De Nederlander was donderdag in de eerste sessie slechts 0,346 seconde minder rap dan de Brit Lewis Hamilton van Mercedes, die in zijn snelste ronde 1.13,425 klokte.

In de tweede training gaf hij ruim zeven tienden toe op Sebastian Vettel. De Duitse leider in de stand van het kampioenschap was in die sessie verreweg de snelste in zijn Ferrari met een rondje van 1.12,720. Dat was een baanrecord in Monaco.

Zaterdag volgen nog de derde vrije training en de kwalificatie. De race in Monaco is op zondagmiddag.