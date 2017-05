Bosz kan niet leven met nederlaag Ajax in finale Europa League

"Ik kan niet leven met deze uitslag", baalde Bosz na afloop van de finale bij RTL7. "Ik vind dat we beter kunnen en dat we geen moment aanspraak hebben gemaakt op de overwinning."

De 53-jarige Apeldoorner vond dat Ajax op meerdere vlakken tekortkwam. "We waren niet goed genoeg op alle gebieden", analyseerde hij.

"We hebben niet het spel kunnen spelen dat we normaal spelen. En om heel eerlijk te zijn: het heeft er vandaag gewoon niet ingezeten."

Ajax slaagde er tegen United nauwelijks in om gevaarlijk te worden. "We speelden tegen een meer ervaren tegenstander die fysiek sterker was", aldus de coach van de Amsterdammers.

Ongelukkig

Paul Pogba opende in de achttiende minuut de score voor Manchester United. "Je moet tegen zo'n ploeg niet achterkomen en dat gebeurde al snel. Op een ongelukkige manier ook nog", aldus Bosz.

"Dan loop je achter de feiten aan. En na rust zaten we nog niet of het was al 2-0 uit een klutsbal." Henrikh Mkhitaryan verdubbelde vroeg in de tweede helft de marge.

Na het openingsdoelpunt liet United het initiatief over aan Ajax en verdedigde het zelf gegroepeerd. "Ze stonden goed achterin en speelden heel verdedigend. Dan wordt het moeilijk om kansen te creëren."

Desondanks vindt Bosz dat Ajax trots mag zijn op de finaleplek in de Europa League. "Ik heb gezegd: kop omhoog. Maar iedereen zat natuurlijk met een enorme teleurstelling."

"De medaille is niet alleen voor deze wedstrijd, maar voor de hele campagne. Daarin hebben we de mensen vermaakt met mooi voetbal en goed gepresteerd."