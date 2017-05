Teamgenoten hebben nog steeds rotsvast vertrouwen in Dumoulin

"We twijfelen nooit aan Tom", aldus de Amerikaan Chad Haga na de zeventiende rit in gesprek met NUsport. "We weten dat zijn vorm geweldig is, dus we maken ons geen zorgen. We zijn hier om te vechten en woensdag ging dat goed."

Dumoulin eindigde woensdag in de bergrit naar Canazei zonder problemen in het peloton nadat de Limburger in de zestiende rit van dinsdag door maag-darmproblemen ruim twee minuten verloor op zijn belangrijkste concurrenten.

"We geloven er nog heel erg in, ook na wat er dinsdag gebeurd is", zegt Tom Stamsnijder. "Natuurlijk was het tijdverlies van dinsdag jammer, maar als we voor de Giro hadden geweten dat hij nu nog in het roze zou rijden, dan hadden we daar absoluut voor getekend. Ik denk niet dat we heel bedroefd hoeven te zijn.

Rustig

De renners van Team Sunweb waren wel blij dat woensdag een relatief rustige rit was. Een grote kopgroep kreeg een ruime voorsprong en de klassementsrenners konden zich rustig houden.

De ploeg van Dumoulin kreeg in de jacht op de kopgroep bovendien hulp van andere ploegen, zeker toen Jan Polanc op een gegeven moment even virtueel in de roze trui reed.

"Het was fijn om een relatief rustigere dag te hebben", aldus Stamsnijder. "Want donderdag gaat een van de zwaarste dagen van deze Giro worden."

Tactisch

De achttiende etappe is maar 137 kilometer, maar tussen Moena en Ortisei/St. Urlich liggen wel vijf flinke cols. De finish is vlak na de top van de laatste klim.

"Het wordt erg zwaar, maar tactisch is het misschien wel een van de makkelijkste etappes, mits je het overzicht behoudt", zegt Stamsnijder. "Omdat het een heel korte rit is, zal iedereen er vol in gaan. Dan is het gewoon een kwestie van volgen."

Dumoulin begint de achttiende etappe donderdag met een voorsprong van 31 seconden op de nummer twee Nairo Quintana. De rit begint 13.00 uur.