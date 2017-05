Grim stelt dat Advocaat ook in aanloop naar Luxemburg 'de baas' is

Advocaat maakt het seizoen af bij Fenerbahçe en mist daardoor de vriendschappelijke interlands tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni). Grim zit tijdens die wedstrijden nog op de bank.

"Natuurlijk is Dick de baas", reageert de 51-jarige Amsterdammer woensdag bij de NOS op de vraag hoe de beslissingen bij Oranje voorafgaand aan de ontmoeting met Luxemburg worden genomen.

"Op het moment dat Dick de verantwoordelijkheid neemt, dan is hij de baas. Maar in goed overleg."

Grim heeft veelvuldig contact gehad met Advocaat sinds de 69-jarige Hagenaar begin mei werd aangesteld als keuzeheer van Oranje. "Ik ben een keer in Istanbul geweest en nu hebben we dagelijks telefonisch contact."

Geïnteresseerd

De twee coaches hebben het onder meer over de samenstelling van de selectie van het Nederlands elftal. "We bespreken het met elkaar", aldus Grim. "Dick is heel erg geïnteresseerd hoe deze dagen verlopen en hoe de jongens zich manifesteren."

Tijdens de duels met Marokko en Ivoorkust mag Grim nog wel de beslissingen nemen. "Aan de voorkant bespreken we heel veel scenario's, maar er zal in een wedstrijd altijd wel iets gebeuren wat niet voorzien is en dan is het aan Frans Hoek en mij om daarop te reageren."

"We moeten ervoor zorgen dat de groep naar elkaar toe gaat groeien", zegt de interim-bondscoach.

"Het is lastig dat nu niet iedereen erbij is. Volgende week komen er nog jongens bij en later stromen er nog eens jongens uit Turkije en Italië in."

Advocaat begint op dinsdag 6 juni aan zijn derde termijn bij Oranje. Het duel met Luxemburg staat op vrijdag 9 juni op het programma. De definitieve selectie van het Nederlands elftal wordt donderdag bekendgemaakt.

