Kruijswijk miste 'superbenen' om voor ritzege te gaan in Bormio

"Het is jammer dat ik niet de superbenen had die je nodig hebt op zo'n zwaar parcours", aldus Kruijswijk, die uiteindelijk als twaalfde finishte in Bormio, op 1 minuut en 35 seconden van winnaar Vincenzo Nibali.

"Als ik super was geweest, dan had ik Mikel Landa wel kunnen volgen op de slotklim", doelt de kopman van Lotto-Jumbo op de Spanjaard die als tweede eindigde in dezelfde tijd als Nibali. "Maar ik heb het geprobeerd en ik denk dat dat een goede keuze was."

Kruijswijk, die na de eerste twee weken van deze Giro al op ruim zeven minuten van de roze trui stond, was dinsdag eigenlijk niet van plan om met de vroege vlucht mee te gaan.

"Deze aanval was niet helemaal gepland, maar ik voelde me goed aan het begin van de rit en ik wilde toch met wat voorsprong op de grote mannen aan de laatste klim beginnen. Zeker na vorige week wilde ik wat proberen en kijken of ik nog wat op kan schuiven in het klassement."

Dumoulin

Kruijswijk steeg door zijn aanval van de tiende naar de negende plek in het klassement. Zijn achterstand op rozetruidrager Tom Dumoulin, die in de zestiende etappe tijd verloor, is nu 6 minuten en 20 seconden.

De Brabander hoopt dat hij zich in de komende vier zware bergetappes wederom van voren kan laten zien.

"Ik voelde me vandaag best goed. Hopelijk kan ik nog wat stapjes zetten in de zware dagen die gaan komen. Ik hoop meer aan te vallen en dan wel die superdag te hebben."

De Ronde van Italië gaat woensdag verder met een bergrit van 219 kilometer. Onderweg zijn 'slechts' drie gecategoriseerde cols, maar in de laatste 65 kilometer gaat het bijna constant omhoog.