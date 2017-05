Tijdverlies Dumoulin in koninginnenrit Giro na sanitaire stop, dagzege Nibali

De Italiaanse ritwinnaar versloeg Mikel Landa in de sprint. Nairo Quintana werd derde. In het algemeen klassement heeft Dumoulin nog 31 seconden voorsprong op de Colombiaan. Nummer drie Nibali geeft 1.12 toe.

De 26-jarige Dumoulin kwam op de laatste van drie zware Alpencols in de problemen. Hij moest noodgedwongen stoppen in de berm voor zijn behoefte, raakte daardoor achterop bij zijn concurrenten en streed solo voor het behoud van zijn roze trui.

Bauke Mollema (zevende) en Steven Kruijswijk (twaalfde) eindigden op ruim anderhalve minuut van dagwinnaar Nibali en handhaven zich in de top tien van het klassement. Mollema zakte één plek in het klassement en is nu zevende. Kruijswijk boekte juist een plaats winst en is de nummer negen.

Woensdag wacht het peloton opnieuw een bergetappe. De renners leggen 219 kilometer af tussen Tirano en Canazei, komen onderweg cols van de tweede en derde categorie tegen en eindigen heuvelop.

Kruiswijk

Al vroeg in de etappe over 222 kilometer tussen Rovetta en Bormio ontstond dinsdag een kopgroep van liefst 25 renners. Onder hen Dumoulins ploeggenoot Laurens ten Dam, Kruijswijk (tiende in het klassement) en de Costa Ricaan Andrey Amador (negende in het klassement).

De omvangrijke kopgroep kreeg geen grote voorsprong van het peloton. Aan kop van de grote groep werd Dumoulins ploeg Team Sunweb geholpen door Trek-Segafredo, de ploeg van Mollema.

Tijdens de eerste beklimming van de Stelvio, met 2758 meter het hoogste punt van deze Giro, bleef het verwachte vuurwerk uit. Ten Dam moest net als veel andere renners lossen uit de kopgroep. Amador viel solo aan, maar zes renners onder wie Kruijswijk en Landa konden later aansluiten.

Aan de voet van de laatste beklimming van de dag (Umbrailpas, de Stelvio vanaf de andere kant) viel Kruijswijk aan, waarna de Spanjaard Landa en de Tsjech Jan Hirt konden aansluiten.

Sanitaire noodstop

In de groep met klassementsrenners had Dumoulin lange tijd een zorgeloze dag, totdat hij op zo'n dertig kilometer van de finish een sanitaire stop moest maken in de berm.

De andere klassementsrenners hielden niet in, maar versnelden ook niet direct toen Dumoulin plotseling wegviel. De Limburgerse klassementsleider moest solo in de achtervolging.

Terwijl Dumoulin op 1.10 minuut van zijn rivalen reed, trokken Quintana, Nibali, Ilnur Zakarin en Domenico Pozzovivo ten aanval in de groep klassementsrenners. De nummers twee, vier, vijf en zeven vormen een serieuze bedreiging voor Dumoulin in het algemeen klassement.

Aan de top van de Umbrailpas was van de kopgroep alleen Landa overgebleven. Tien seconden na de Spanjaard volgden al Quintana, Nibali, Zakarin en Pozzovivo. Dumoulin kwam in zijn eentje boven, op 2.10 van Landa.

Italiaanse dagzege

In de afdaling van 19 kilometer bleek Nibali de beste daler. De Italiaan nam veel risico's en wist Landa te achterhalen.

De twee sprintten in Bormio in de dagzege, waarbij Nibali de rapste bleek. Dumoulin kwam op ruim twee minuten van de winnaar over de streep en wist daardoor zijn roze trui nipt te behouden.

Nibali zorgde pas voor de eerste Italiaanse dagzege in deze honderdste Giro. De 32-jarige Siciliaan won al zesmaal eerder een rit in de Ronde van Italië. In 2013 en 2016 schreef hij het eindklassement op zijn naam.