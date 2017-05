Simeone zegt ook volgend seizoen trainer van Atletico Madrid te zijn

"Journalisten vragen me geregeld of ik blijf. Ja, ik blijf. Weet je waarom ik blijf? Omdat dit een club met een toekomst is. En die toekomst, dat zijn wij", zei de 47-jarige trainer zondagavond volgens het Spaanse Marca.

Simeone staat sinds 2011 aan het roer bij Atletico Madrid. Hij werd in 2014 kampioen en bereikte dat jaar ook de finale van de Champions League.

Atletico stond in 2016 ook in de eindstrijd van het miljoenenbal, maar beide finales gingen verloren. Simeone veroverde in 2012 wel de Europa League met de Madrilenen.

Geld

In september werd het contract van Simeone bij Atletico met twee jaar ingekort, waardoor hij nog maar tot medio 2018 vastligt bij de huidige nummer drie van Spanje.

Sindsdien wordt de coach veelvuldig gelinkt aan andere clubs, maar een vertrek blijft dit seizoen uit. "Andere clubs hebben misschien meer geld of meer bekers, maar die zullen nooit dezelfde gevoelens oproepen als Atletico", aldus Simeone.