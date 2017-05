Cleveland blijft ongeslagen in play-offs NBA na monsterzege in Boston

Door de overwinning nemen de Cavaliers een 2-0 voorsprong in de best-of-seven-serie. Daarnaast mag de ploeg de volgende twee wedstrijden in eigen stadion spelen.

De wedstrijd was goed voor een aantal records. Halverwege stond de ploeg uit Ohio met 31-72 voor. Nog nooit was een voorsprong bij rust in de play-offs zo groot. Daarnaast was het voor Cleveland de grootste overwinning in de play-offs ooit.

LeBron James was zoals wel vaker de grote man aan de kant van Cleveland. De vedette noteerde dertig punten, zeven assists en vier rebounds.

Ongeslagen

Ook point guard Kyrie Irving en forward Kevin Love waren belangrijk voor de Cavaliers. Zij scoorden respectievelijk 23 en 21 punten.

Avery Bradley werd met dertien punten topscorer aan de kant van de Celtics. Sterspeler Isaiah Thomas maakte slechts twee punten. De point guard kwam in zes pogingen niet tot scoren en raakte alleen twee vrije worpen.

De Cavaliers hebben deze play-offs nog altijd niet verloren. In de eerste ronde werd Indiana Pacers met 4-0 aan de kant gezet. Vervolgens was de ploeg ook Toronto Raptors met 4-0 de baas.

Warriors

Zondag wordt de derde wedstrijd tussen de 'Cavs' en Celtics gespeeld. De ploeg die in de best-of-sevenserie de sterkste is, plaatst zich voor de NBA-finale. Daarin is Golden State Warriors of San Antonio Spurs de tegenstander.

Die ploegen nemen het vannacht tegen elkaar op in San Antonio. De Warriors leiden met 2-0. Ook de ploeg uit Oakland is dit jaar nog altijd ongeslagen in de play-offs. De verliezend finalist van vorig jaar versloeg zowel Utah Jazz als Portland Trail Blazers met 4-0.