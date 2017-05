Bertens stelt dat ze in kwartfinale Rome voor het eerst vertrouwen had

De 25-jarige Wateringse versloeg Gavrilova vrijdag op het Italiaanse gravel met 6-3 en 6-3.

"Vandaag was speciaal voor mij omdat dit de eerste wedstrijd was waar ik echt rustig was", vertelde Bertens na haar overwinning aan WTA Insider.

"Ik bleef kalm en gefocust", vervolgde ze. "Dit was de eerste wedstrijd waar ik echt vertrouwen had in mezelf. Het voelde geweldig."

De nummer twintig van de wereld probeerde naar eigen zeggen vooral agressief te spelen. "Ik denk dat dat vandaag goed uitpakte. De partij duurde daarvoor ook niet te lang."

Halep

Bertens staat in de halve eindstrijd tegenover Simona Halep, de nummer vier van de wereld. De Roemeense prolongeerde afgelopen zaterdag haar titel bij het WTA-toernooi in Madrid.

"Ze is een geweldige speelster en liet dat vorige week zien in Madrid", aldus de Nederlandse. "Ik weet dat ze in topvorm verkeert en met veel vertrouwen speelt."

Desondanks zegt Bertens klaar te zijn voor de ontmoeting met Halep. "Het wordt een zware wedstrijd, maar ik ben klaar voor een stevig gevecht. De sleutel is om agressief te blijven spelen en in mijn spel te blijven geloven."

De partij tussen Bertens en Halep staat zaterdag om 12.00 uur op het programma.