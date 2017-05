Cavendish verwacht dat Dumoulin meervoudig Tourwinnaar wordt

"Jeetje, ik wist niet dat Tom Dumoulin pas 26 was", verbaasde Cavendish zich vrijdag op Twitter. "Ik durf te wedden dat hij meervoudig Tourwinnaar wordt in de nabije toekomst."

Dumoulin reageerde ook op de tweet van Cavendish. "Zie ik er al zo oud uit?", grapte hij.

De 26-jarige Limburger deed tot nu toe vier keer mee aan de Tour de France, maar zijn beste resultaat in het eindklassement is een 33e plaats in 2014.

Wel boekte Dumoulin twee ritzeges in ‘La Grande Boucle’ van vorig jaar. In 2015 was hij dicht bij het geel toen hij na twee etappes in Nederland derde stond in het algemeen klassement.

Ronde van Spanje

In datzelfde jaar ging de kopman van Team Sunweb ook lang aan de leiding in de Ronde van Spanje. Hij raakte zijn rode trui in de voorlaatste rit echter kwijt aan Fabio Aru en moest genoegen nemen met de zesde plaats in het eindklassement.

In de komende Tour de France zal Dumoulin in ieder geval niet aan de start verschijnen. Hij gaf de voorkeur aan de Ronde van Italië.

In de Giro veroverde de kopman van Team Sunweb dinsdag na zijn zege in de individuele tijdrit de roze trui. Hij gaat na de dertiende etappe aan de leiding met een voorsprong van 2.23 minuten op nummer twee Nairo Quintana.

Cavendish, die niet meedoet aan de Giro, won in de Tour de France maar liefst dertig etappes en veroverde in 2011 de groene trui.