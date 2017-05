Dumoulin overweegt zelf aan te vallen in bergetappe naar Oropa

In die rit moeten de renners 131 kilometer afleggen van Castellania naar Oropa. De aankomst ligt op een beklimming van de eerste categorie.

"Ik kijk uit naar morgen", zegt de kopman van Team Sunweb na de dertiende rit bij Eurosport. "Die etappe ligt mij normaal gesproken erg goed."

Vrijdag had hij het wel lastig in de dertiende etappe, die werd gewonnen door Fernando Gaviria. "Het was overleven vandaag. Met de wind was het af en toe riskant."

Dumoulin veroverde dinsdag in de individuele tijdrit naar Montefalco de leiding in het algemeen klassement en begint met 2.23 minuten voorsprong op nummer twee Nairo Quintana aan de bergetappe van zaterdag.

Aanvallen

"Mijn concurrenten gaan me zeker aanvallen", verwacht de 26-jarige Limburger. "Maar als de benen goed voelen, ga ik misschien zelf wel iets proberen."

Hij denkt zijn roze trui zaterdag in ieder geval niet kwijt te raken. "Oropa is niet zo'n heel lastige klim. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar tweeënhalve minuut verlies."

Zondag staat er een heuveletappe naar Bergamo op het programma. "De dag erna is de rit ook wat tricky", aldus Dumoulin. "Het wordt een lastig weekend, maar ik hoop dat ik het roze sowieso tot aan de rustdag kan houden."

"Als ik in de slotweek het niveau van Blockhaus kan vasthouden, ben ik tevreden", doelde hij op zijn tweede plaats in de bergetappe van afgelopen zondag naar Blockhaus.