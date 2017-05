Thiem houdt Nadal uit halve finale Masterstoernooi in Rome

Door de nederlaag tegen Thiem komt er voor Nadal een einde aan een zegereeks van zeventien partijen. De nummer vier van de wereld won de afgelopen weken de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Madrid.

Bij drie toernooien was Nadal drie keer in twee sets te sterk voor Thiem. In Barcelona en Madrid was hij de Oostenrijker in de finale de baas en in Monte Carlo won hij in de achtste finales van de nummer zeven van de wereld.

In Rome waren de rollen omgedraaid. Thiem nam direct een break voorsprong en liep in een mum van tijd uit naar 5-1. Nadal wist nog een break ongedaan te maken, maar moest de eerste set toch aan de Oostenrijker laten.

In het tweede bedrijf bood Nadal meer weerstand en ging de stand tot 3-3 gelijk op. De volgende drie games waren echter voor Thiem, die de partij op zijn eerste matchpoint afmaakte.

Djokovic

Bij de laatste vier neemt hij het op tegen Novak Djokovic of Juan Martin Del Potro. De partij tussen de Serviër en de Argentijn staat later op vrijdag op het programma.

De andere halve finale gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en de Amerikaan John Isner. Zverev verraste de als vijfde geplaatste Milos Raonic met 7-6 (4) en 6-1 en Isner klopte Marin Cilic met 7-6 (3), 2-6 en 7-6 (2).